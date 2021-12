La Fondazione Telethon ha organizzato in occasione del Natale, un concerto gospel, che si svolgerà domani, domenica 19 dicembre alle 15.00 al centro polifunzionale di Ronago, in Via Asilo.

Sarà presente il coro Angel Gospel Choir che si esibirà con pezzi Traditional Spiritual e Traditional Christmas e Stefano Ceruti, giovane musicista, che eseguirà alla tastiera alcuni suoi pezzi. Scopo dell’evento è la raccolta fondi per finanziare la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare che colpiscono i bambini. Per la partecipazione è necessario esibire il green pass rafforzato.