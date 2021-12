Designazione da “quarto uomo” in serie A a Bergamo per l’arbitro comasco Andrea Colombo, da questa stagione promosso alla Can A e B. Nella gara Atalanta-Roma, che si disputa oggi alle 15, il fischietto lariano sarà al fianco del direttore di gara Massimiliano Irrati.

Tra i suoi compiti, quello di contenere le esuberanze degli allenatori, compito certo non semplice, visto che avrà a che fare con due personaggi spumeggianti come Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Josè Mourinho (Roma).

La sfida è stata confermata anche dopo la scossa di terremoto che questa mattina ha colpito la terra orobica e la Lombardia.

Colombo in questa stagione ha già incontrato Mourinho, quando è stato “quarto uomo” in occasione del match tra i giallorossi e la Juventus. Il comasco faticò non poco a contenere l’impeto del tecnico portoghese, che quel giorno era letteralmente scatenato.

Il fischietto della sezione Aia di Como ha già conquistato un record: dopo aver diretto cinque match in B, è stato chiamato in A per la sua sesta partita, Torino-Empoli dello scorso 2 dicembre. sfida terminata 2-2. Solitamente, infatti, gli arbitri neopromossi venivano mandati nella serie maggiore verso fine stagione in gare di scarso significato.