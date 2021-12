Intervento di soccorso urgente da parte dei vigili del fuoco del comando di Como a causa di due incendi: uno a Lezzeno poco prima delle 13, in fiamme una barca. Subito dopo, intorno alle 13:30, è stato segnalato un principio di incendio in un cestino all’interno di un negozio a Cantù, in via Matteotti.

In entrambi gli episodi fortunatamente non si segnalano feriti.