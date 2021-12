Senza patente da 5 anni dopo la revoca, nel 2016, un 39enne comasco è stato fermato dalla polizia a Como, nella zona di Sagnino, alla guida della sua auto. Un comportamento non nuovo per l’uomo, che quest’anno era stato già sorpreso al volante altre due volte, in entrambi i casi dopo che aveva causato un incidente. La vettura è stata sequestrata per la successiva confisca.

Attorno alle 18 di ieri, gli agenti delle volanti della questura di Como, impegnati nei controlli sul territorio, hanno notato in via Ferabosco una macchina che, alla vista della polizia ha fatto una manovra sospetta nel tentativo di allontanarsi. Gli agenti hanno fermato l’auto e controllato i tre occupanti, il conducente e due passeggeri.

Uno dei passeggeri aveva in tasca un coltellino multiuso di 19 centimetri, con una lama di 9 ed è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Gli agenti hanno accertato poi che al conducente era stata revocata la patente nel 2016. Non solo. L’uomo doveva essere rintracciato per la notifica di una denuncia a suo carico per la dichiarazione di false generalità. I poliziotti hanno verificato che, in occasione di un incidente nel luglio scorso, proprio perché sprovvisto del documento di guida aveva dato un nome falso. Già nel maggio scorso inoltre aveva causato un precedente incidente. Visto il comportamento recidivo, oltre alla nuova denuncia per guida senza patente gli agenti hanno sequestrato la vettura per la successiva confisca.