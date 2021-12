Due immigrati irregolari sono stati denunciati nella giornata di ieri dalla polizia, intervenuta per due episodi distinti in piazzale Gerbetto e in via Viganò. Nel primo caso, gli agenti delle volanti sono intervenuti dopo la segnalazione di una violenza nella zona di Como Borghi. Un 36enne marocchino ha denunciato di essere stato aggredito da due stranieri mentre scendeva dal treno. L’uomo, che non ha voluto essere accompagnato in ospedale è risultato irregolare ed è stato denunciato dagli agenti, che hanno avviato anche le ricerche dei presunti aggressori.

Poco dopo, secondo intervento in via Viganò per un albanese di 46 anni che ha dichiarato di essere stato minacciato dall’uomo che lo ospitava, un egiziano regolare. I documenti del 46enne non sono risultati regolari e l’uomo è stato denunciato.