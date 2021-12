Dopo Como e Cantù primi bambini vaccinati anche all’ospedale di Menaggio. Oggi infatti sono partite anche nel presidio di Menaggio le somministrazioni anti Covid per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

“Vaccinati i primi bambini all’ospedale di Menaggio. Un ringraziamento ai volontari della Croce Rossa, arrivati in compagnia di Babbo Natale, elfi e doni”, si legge in un post su Facebook dell’Asst Lariana.

Tre gli ambulatori allestiti dall’Asst Lariana, dedicati solo ai più piccoli, con pediatri e personale specializzato e la collaborazione dei volontari: via Napoleona a Como, l’ospedale di Cantù e Menaggio.

Gli appuntamenti vengono garantiti durante la settimana nella fascia oraria pomeridiana mentre il sabato e la domenica dalle 8 alle 20.

Per le prenotazioni è possibile utilizzare la piattaforma regionale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Ai bambini viene somministrato il vaccino Pfizer ma in dose pediatrica e quindi ridotta rispetto a quella degli adulti. Sono previste due iniezioni a distanza di tre settimane l’una dall’altra.



Il giorno della vaccinazione i bambini devono aver già compiuto 5 anni, deve essere presente un genitore che dovrà presentare il consenso informato e comunicare al medico vaccinatore che il bambino non è stato sottoposto alla somministrazione di vaccini vivi attenuati (come ad esempio l’antinfluenzale spray nasale, morbillo, parotite rosolia e varicella) nei 14 giorni precedenti e che non riceverà vaccini nei 14 giorni successivi.