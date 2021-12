Disperso in Sardegna dal 25 agosto scorso, è stato ritrovato senza vita Claudio Aresu, 46 anni. L’uomo, originario di Cagliari, era cresciuto con la famiglia in provincia di Como, a Montano Lucino.

Aresu era scomparso durante un’escursione nella zona di Cala Mariolu, nel Baunei. Per cercare il 46enne, familiari e amici avevano aperto una pagina facebook e si erano rivolti anche alla trasmissione Chi l’ha visto?.

Nelle scorse ore, proprio sulla pagina facebook la conferma del ritrovamento del corpo di Aresu. “Con Il cuore infranto comunichiamo la veridicità delle informazioni – il messaggio postato – Ringraziamo tutti i volontari e i soccorritori che, insieme a noi, hanno impiegato tutte le migliori forze per ritrovare Claudio. In particolare ringraziamo il soccorso alpino speleologico di Baunei per le estenuanti ricerche e le attività di recupero”.

Il corpo è stato ritrovato in una zona impervia sul Supramonte di Baunei.