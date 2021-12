Cinghiali sulle strade cittadine, a ridosso delle abitazioni e con il rischio anche di causare incidenti. Si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini comaschi sulla presenza di ungulati nelle zone residenziali. Un allarme che è cresciuto negli ultimi mesi, con un numero sempre maggiore di denunce anche di danni causati dagli animali, aumentati in modo esponenziale.

L’ultima segnalazione, pubblicata su facebook sul gruppo “Sei di Como se”, è stata postata nelle scorse ore e mostra due cinghiali in via Brogeda, a Ponte Chiasso, ripresi sabato scorso, 18 dicembre. Le immagini mostrano gli ungulati correre sulla strada, dove ci sono anche vetture in transito.

Tra i numerosi commenti e risposte al messaggio, un altro utente pubblica un ulteriore video con immagini di cinghiali, anche in questo caso a spasso in paese, ripresi a Montano Lucino.

I cinghiali in città ormai non sono più una rarità e la presenza di un numero sempre maggiore di ungulati causa gravi danni all’agricoltura. Nei centri abitati in più occasioni sono arrivati anche a rovistare tra i rifiuti.

Come ha spiegato poche settimane fa il comandante della polizia provinciale Marco Testa, sono 1.500-2.000 gli esemplari presenti nel Comasco. “Non rappresentano un pericolo per l’uomo – ha precisato – ma i loro atteggiamenti spesso spaventano gli abitanti”.