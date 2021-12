Contributo economico del Comune di Como a favore di persone disabili.

All’albo pretorio è stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo.

La misura è rivolta alle persone disabili residenti sul territorio comunale di Como, di età compresa fra i 18 e i 64 anni che siano in possesso della certificazione di gravità.

L’istanza con la documentazione richiesta deve essere presentata secondo le modalità indicate nell’avviso entro l’11 febbraio 2022.

Per ulteriori informazioni sulla presentazione della domanda è possibile consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale del Comune al link https://www.comune.como.it/it/servizi/politiche-sociali/agevolazioni-e-contributi/avviso-pubblico-contributo-disabilita-grave/index.html, o rivolgersi al settore Politiche sociali: tel. 031 2521 – 031 252618 – 031 252610, email servizisociali@comune.como.it