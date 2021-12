Il bollettino sui numeri del contagio relativo alla giornata di ieri: 5.397 i casi positivi in Lombardia, effettuati 132.959 tamponi. Positività al 4%.

Sono 18 le vittime, per un totale di 34.736 da inizio pandemia. Sono 160 le persone in terapia intensiva, mentre sono 1.225 i malati ricoverati in altri reparti.

Per quanto riguarda le province, a Milano si contano 2.022 nuovi positivi, Como 317, Varese 547, a Monza 501, a Brescia 476, a Bergamo 337, a Pavia 242, a Mantova 188, a Cremona 154, a Lecco 110, a Sondrio 63