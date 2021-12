Nell’ambito della Stagione Notte del Teatro Sociale di Como dal titolo “Il canto delle balene”, domani, martedì 21 dicembre 2021, ore 20.30 è in programma il Concerto di Natale con il Coro di voci bianche del Teatro alla Scala, il Coro di voci bianche del Teatro Sociale di Como e il Coro Oliver Twist di Cometa

L’incasso della serata sarà devoluto a favore di Cometa.

Un evento in cui, per la prima volta, questi tre cori si uniscono per cantare all’unisono in un linguaggio universale.