Cantiere per la variante della Tremezzina, sono iniziati gli scavi di sbancamento per la realizzazione dell’imbocco nord (lato Menaggio) della galleria di svincolo mentre proseguono le operazioni di bonifica da ordigni bellici nell’area destinata al futuro campo base nel comune di Grandola ed Uniti.

E’ il bilancio dei lavori della terza settimana sul cantiere della Tremezzina a Colonno. Nel dettaglio – Anas fa sapere – che continuano le attività per la realizzazione del piano di imposta della fondazione del muro lungo il lato del lago. Sono stati realizzati parte dei pali di fondazione per la costruzione del muro che correrà lungo il lato del lago, e avanzano le operazioni di disboscamento, con la pulizia della vegetazione spontanea del versante a monte dell’attuale sede stradale della statale Regina.

In settimana è terminata inoltre la demolizione del fronte roccioso in corrispondenza dell’imbocco nord e sono iniziati gli scavi per la realizzazione della galleria di svincolo.

Le modifiche di Asf alla linea C10

Infine sul fronte viabilità da oggi – lunedì 20 dicembre – Asf Autolinee, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in città, ha comunicato che per migliorare il servizio entrano in vigore alcune modifiche che riguardano la linea C10: cancellate le corse notturne Como-Colonno, in particolare quella da Como dell’1.30 e la corsa da Colonno delle 22.30, mentre per il servizio Colonno-Tremezzo vengono aggiunte 16 corse nei giorni feriali in modo da estendere l’orario di servizio e migliorare il collegamento tra Colonno e il pontile di Sala Comacina.