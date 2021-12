Con l’entrata in vigore da oggi delle nuove restrizioni anti Covid ed in vista degli incontri in programma durante le festività natalizie, in Canton Ticino è scattata la corsa ai tamponi. Le disposizioni dettate venerdì da Berna impongono anche un test con esito negativo per poter svolgere diverse attività, mentre per incontrare in sicurezza amici e parenti è caccia ai test fai da te.

Le regole

Le regole del Consiglio federale interessano in particolare i luoghi pubblici al chiuso, come ristoranti, strutture culturali e sportive, dove ora l’accesso è limitato alle persone vaccinate o guarite con obbligo di indossare la mascherina; mentre per poter entrare in bar e discoteche serve anche l’esito negativo del tampone. Gli incontri privati, in caso di presenza di persone non vaccinate o guarite, sono invece limitati a dieci partecipanti. Reintrodotto inoltre l’obbligo dello smart working. Per entrare nel Paese, oltre ai test PCR (molecolari) , eseguiti al massimo 72 ore prima, saranno accettati anche i test antigenici rapidi eseguiti non oltre 24 ore prima. L’obbligo di un secondo test a cui sottoporsi dai 4 ai 7 giorni dopo l’arrivo in Svizzera non si applicherà più a chi è vaccinato o guarito.

La positività in Svizzera è al 13,08%

Queste disposizioni resteranno in vigore fino al 24 gennaio. Ma le autorità hanno già annunciato che potrebbero esserci cambiamenti in base all’evoluzione del contagio. La nuova ondata di Covid preoccupa la Confederazione. Nelle ultime 72 ore soltanto in Ticino si contano 667 nuovi contagi e 5 decessi. I nuovi casi positivi in tutta la Svizzera –nello stesso periodo di tempo- sono invece 20.496, 48 i decessi, 226 i nuovi ricoveri, la positività del Paese è al 13,08%.