Palazzetto del ghiaccio di Casate, via libera in settimana ai lavori per il consolidamento della trave della copertura. Gli interventi sarebbero dovuti partire nella giornata di oggi ma a causa di alcune certificazione mancanti i lavori sono slittati. A rassicurare sui tempi è Angelo Pozzoni, direttore di Como Servizi Urbani, che fa sapere come il termine dei lavori sarà rispettato: “Entro il 15 gennaio termineremo gli interventi al Palaghiaccio – dice – In questi giorni stiamo raccogliendo tutte le carte necessarie sul fronte della sicurezza e poi partire subito con gli interventi”.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 70mila euro. Le operazioni riguardano il consolidamento della trave della copertura. Entro la fine dell’anno verranno effettuate le prove di carico e la capacità verrà aumentata. Si tratta di lavori che permetteranno di riaprire in sicurezza il palaghiaccio per consentire alle società sportive di tornare ad allenarsi (circa 600 gli atleti coinvolti).