Ubriaco, ha aggredito le guardie dell’ospedale Sant’Anna e ha poi messo a soqquadro la camera calda del pronto soccorso, fortunatamente in un momento in cui non c’erano pazienti. Per riportare la calma è stato necessario l’intervento anche degli agenti delle volanti della questura di Como, che hanno poi denunciato l’uomo, un 36enne comasco. Nella notte tra sabato e domenica. In base alle prime ricostruzioni, il 36enne si sarebbe presentato una prima volta al Sant’Anna, visibilmente alterato dall’alcol, e sarebbe stato poi allontanato dalle guardie del servizio interno di vigilanza.

Attorno alle 2.30 della notte però, l’uomo si sarebbe ripresentato una seconda volta al pronto soccorso e sarebbe entrato nella camera calda, l’area riservata ai mezzi di soccorso collegata all’ingresso nei locali del reparto di emergenza, rovesciando barelle e sedie e rotelle. L’uomo avrebbe quindi aggredito le guardie intervenute e poi anche gli agenti delle volanti della polizia, arrivati al Sant’Anna in supporto alle guardie. Il 36enne è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.