A fronte di 56.968 tamponi effettuati, sono 2.576 i nuovi casi Covid in Lombardia (il tasso di positività 4,5%).

Nelle terapie intensive aumentano i pazienti in totale sono 163 (3 in più nelle ultime 24 ore), i ricoverati negli altri reparti sono saliti a 1.257 (in aumento di 32).

Si aggiungono altri 40 decessi in regione.

In provincia di Como sono 67 i nuovi positivi, all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia si trovano ricoverati 69 pazienti, di cui 10 in rianimazione.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.045 di cui 514 a Milano città;

Bergamo: 148;

Brescia: 221;

Como: 67;

Cremona: 22;

Lecco: 24;

Lodi: 34;

Mantova: 105;

Monza e Brianza: 187;

Pavia: 146;

Sondrio: 66;

Varese: 343.