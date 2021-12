Intervento urgente di messa in sicurezza dell’arcata del ponte ferroviario di via Nino Bixio a Como. Il Comune di Como – tramite un’ordinanza – ordina la temporanea chiusura della strada al traffico. Stop al passaggio di auto a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani, 22 dicembre.

Si tratta – come detto – di interventi urgenti. I lavori al ponte ferroviario di via Bixio serviranno per evitare che “l’intonaco in stato di avanzato ammaloramento a causa di infiltrazioni d’acqua possa staccarsi e causare disagi alla circolazione stradale”, si legge nel documento di Palazzo Cernezzi.

La sospensione della circolazione scatterà dunque alle 22 del 21 dicembre mentre resta garantito il transito dei pedoni, sull’apposito percorso esistente.