Arredi del lungolago di Como, è scontro in consiglio comunale. Dopo la mozione depositata a Palazzo Cernezzi dai consiglieri di Svolta Civica, che chiedono alla giunta di intervenire immediatamente per bloccare “un progetto che – scrivono – stando alle prime indicazioni, andrebbe a oscurare la vista del lago dalla città”, all’attacco sul progetto anche Ada Mantovani consigliere comunale del gruppo Misto che punta il dito contro l’omaggio decorativo a Plinio il Vecchio.

“Gli intarsi nella pavimentazione di pesci, tartarughe, libellule, farfalle e piante non sono in linea con la sobrietà del Razionalismo comasco – ha detto il consigliere – Secondo me rischiamo di avere un lungolago kitsch e di perdere il gusto architettonico e storico della città di Como”. Anche Mantovani poi torna sulla questione sollevata da Svolta Civica, ossia le nuove fioriere che vengono paragonate al famoso muro del 2009 e chiede la formazione di una commissione ad hoc per discutere del nuovo progetto di arredo del lungolago.

Sul tema interviene anche il consigliere del Pd Patrizia Lissi: “Il sindaco aveva annunciato che avrebbe interpellato un esperto sul destino dei tigli del lungolago. Nei mesi scorsi avevo denunciato che le piante tagliate non sarebbero state ripiantate. Inoltre – secondo il progetto – non avremo più la famosa scalinata a lago. Il nuovo lungolago sarà molto triste”.

A frenare le polemiche è il sindaco di Como, Mario Landriscina, che fa sapere come in una nota del 29 novembre scorso il ministero della Cultura, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Como ha dato parere favorevole allo studio di fattibilità per il futuro lungolago della città.

“Vista la documentazione delle opere – ha detto il primo cittadino leggendo la nota della Soprintendenza – che si intendono realizzare esprime parere favorevole ritenendole coerenti agli elementi storici, artistici e paesaggistici del contesto in cui si inseriscono”.