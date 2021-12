In partenza il servizio ACI Luceverde anche a Como. Si tratta di un progetto che vede la sinergia fra l’Automobile Club d’Italia ed il Comune di Como, pensato per i cittadini ma utile, anche, alla gestione della mobilità da parte degli enti locali. Il servizio partirà contemporaneamente anche nei Comuni di Erba, Mariano Comense e a breve anche a Cantù.

Come funziona

Luceverde, utilizzando le più moderne tecnologie e personale altamente specializzato, grazie alla collaborazione con le polizie municipali, gli enti gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico su tutte le modalità di trasporto, realizza un servizio di informazione sulla mobilità all’avanguardia, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale.

In questo modo sarà possibile conoscere la presenza di cantieri, eventi e incidenti sulla propria strada, attraverso notizie affidabili e certe.

Le parole del presidente di ACI Como Enrico Gelpi

“È un importante contributo che l’Automobile Club Como e la Federazione ACI mettono a disposizione gratuitamente delle istituzioni a vantaggio di tutta la cittadinanza”, ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club di Como, Enrico Gelpi.

Il servizio sarà utile per i pendolari ed i turisti, ma, in generale, per tutti i cittadini. Le informazioni vengono gestite dalla polizia municipale che con la centrale sarà il baricentro operativo ed avrà il compito di inserire le informazioni nel sistema ACI che le elabora con personale specializzato e le visualizza su una mappa dei Comuni interessati disponibile sia sul sito del Comune che del servizio Luceverde.

Ecco come utilizzare il servizio

Parliamo di un sistema semplice che garantisce un’informazione importante ed innovativa. Dai parcheggi, ai lavori in corso, ai problemi dei mezzi pubblici, alle chiusure delle strade: tutte le informazioni vengono inserite nei notiziari diffusi alle emittenti locali che le trasmettono, tramite radio e web, e sul sito di Luceverde, già linkato sulla pagina del Servizio Mobilità del Comune. È inoltre disponibile l’APP (Luceverde) per smartphone e tablet ed il numero Verde 800.18.34.34, per dare a tutti la possibilità di usufruire delle informazioni ancora più agevolmente

https://como.aci.it/LuceVerde-COMO