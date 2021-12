E’ stata spesso definita la “sorella maggiore del Duomo” ed è questo il ruolo che il restauro vuole restituirle.

Sono partiti i lavori nella Basilica di San Giacomo a Como, resi possibili grazie al generoso lascito di dieci milioni di euro di Gabriella Pizzochero Salvini, architetto e pittrice, nota nel territorio comasco come benefattrice attenta alle bellezze artistiche religiose (ricordiamo il suo sostegno in diversi interventi alla Cattedrale di Como, ai restauri del Santuario della Madonna del Soccorso, alla chiesa di Dosso del Liro e alla chiesa arcipretale di Gravedona).

Gabriella Pizzochero Salvini

I lavori si preannunciano lunghi e complessi. Saranno eseguiti seguendo procedimenti innovativi. San Giacomo risale, probabilmente, alla seconda metà dell’XI secolo.

Basilica di San Giacomo

Il cantiere in chiave ecologica



Il cantiere prevede l’utilizzo delle più avanzate tecniche digitali, mentre le scelte progettuali consentiranno di conservare i materiali originali.

Attraverso specifici trattamenti, per esempio, saranno preservate le lastre di pietra che attualmente ricoprono i tetti. Una scelta positiva anche in chiave ecologica, visto che si eviterà di smaltirle e sostituirle con pietre nuove provenienti da cave lontane.



Previsto, inoltre, un sistema di riscaldamento più efficiente, che ridurrà il consumo energetico, come già sperimentato in altre chiese Italiane.

Sarà infine realizzata una serie di approfondimenti conoscitivi, compresi scavi archeologici nel sottosuolo della Basilica, effettuati di intesa con la Soprintendenza alle Belle Arti.



Le scelte metodologiche e progettuali per il restauro della Basilica, avanzate e non invasive, raggiungeranno i loro obiettivi attraverso una riflessione più ampia sul ruolo che un monumento così significativo potrà avere nel sistema urbano e senza dimenticare gli ulteriori traguardi realizzabili, come l’integrazione dell’offerta culturale, il ritorno dell’investimento nella conservazione, la cooperazione tra gli attori dell’economia locale.

La Basilica, per volontà della benefattrice, sarà anche destinata all’esposizione di opere in funzione del costituendo Museo della Cattedrale.