Vittoria di Cantù nel posticipo di serie A2 contro l’Urania Milano. Al PalaDesio la squadra di coach Marco Sodini si è imposta con il punteggio di 77-67. I parziali del match sono stati 22-8, 13-30, 28-24, 14-15. Migliori marcatori per la S.Bernardo-Cinelandia Park Jordan Bayehe e Trevon Allen, con 15 punti a testa. Brianzoli soli in testa alla classifica con 20 punti, davanti a Udine (18). Prossimo impegno per Cantù, il 2 gennaio a Treviglio.