I tamponi anti Covid rispetto a ieri sono aumentati. Anzi, sono più che triplicati. A fronte di 203.314 test effettuati, oggi in Lombardia i nuovi positivi sono 8.292. Scende al 4% il tasso di positività (ieri era al 4,5%) e scendono anche –seppur di sole due unità- i ricoveri in terapia intensiva. Rispetto a ieri, i pazienti sottoposti a cure intense sono 161. Nei reparti ordinari l’andamento è opposto e oggi ci sono infatti 50 pazienti in più, un numero che porta il totale a 1.307.

Ma il virus non smette neanche di fare vittime. Oggi i decessi sono stati 17 e il totale da inizio pandemia sale a 34.793.

La provincia con più casi continua a essere Milano, dove sono 3.548 di cui 1.534 a Milano città. Segue Monza e Brianza che supera i 700 positivi e poi Varese e Brescia con oltre 600 casi. A Como sono 332. Sondrio, in fondo alla lista, ne conta 42.