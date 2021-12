Incidente ieri sera attorno alle 22.30 in via Castelnuovo a Como. Due auto, per cause ancora da chiarire si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Ambrosoli. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, una donna di 35 anni e un uomo di 66. Entrambi sono stati ricoverati all’ospedale di Erba. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.