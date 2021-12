Camion fuori strada nella notte tra Pognana Lario e Nesso, sulla strada statale 583. Un uomo di 26 anni, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, andando a sbattere contro il parapetto. Sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. L’uomo fortunatamente non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.