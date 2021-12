Il Como 1907 comunica di aver rilevato nella giornata di ieri la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra a seguito di un controllo precauzionale effettuato domenica. la società lo comunica con un comunicato ufficiale consultabile qui.



Nella giornata di oggi, come da protocollo, eseguiti i test su tutti i membri del gruppo squadra, che non hanno rilevato nessuna ulteriore positività. Sono quindi ripresi gli allenamenti al centro sportivo di Bregnano.



Lo staff sanitario del Como 1907 è in costante contatto con l’ATS Insubria per rispettare tutte le procedure necessarie ad un corretto proseguimento delle attività.