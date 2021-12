Lago di Como ancora protagonista nel mondo del cinema (qui l’articolo di House of Gucci). O meglio, in questo caso si tratta di piccolo schermo, perché il Lario compare in diverse scene della serie Succession.

Nell’ottava puntata della terza stagione – Chiantishire – si vede un elicottero atterrare a Civenna (frazione di Bellagio), poi i protagonisti sono ripresi a bordo di un motoscafo sul lago di Como.

Succession è la serie HBO (in Italia in onda su Sky Atlantic, qui il sito ufficiale) sulle vicende della famiglia Roy che controlla la Waystar, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo.