Cantù chiude il 2021 con una vittoria. Dopo la battuta di arresto contro la Bakery Piacenza, nel turno precedente, la formazione di coach Sodini è tornata ieri sera alla vittoria, imponendosi in casa per 77 a 67 nel derby contro l’Urania Milano. I canturini chiudono così il 2021 con il sorriso sulle labbra, in testa alla classifica con 20 punti, frutto di dieci vittorie e due sole sconfitte con una partita ancora da giocare prima della fine del girone d’andata.

Le parole dell’allenatore

«Questa sera ci siamo qualificati alla Coppa Italia, con una giornata d’anticipo, e non era scontato – ha detto il tecnico Marco Sodini al termine del match – Negli ultimi dieci anni non so quante altre squadre hanno chiuso 10-2 nelle prime dodici partite. Certamente produciamo in alcuni momenti una brutta pallacanestro, ma siamo pur sempre un gruppo totalmente nuovo; e i playoff si giocano a maggio».

«La società è esemplare dal punto di vista dell’equilibrio, nel cercare di programmare tutto, e i ragazzi in campo si impegnano cercando di migliorare sempre; Siamo tutt’altro che perfetti, certo, però il campionato di A2 è anche questo».

Prossimo impegno per i canturini in programma a Treviglio, domenica 2 gennaio.