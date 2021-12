Detenuti a lezione per diventare maniscalchi. Ha preso il via nel carcere del Bassone il primo corso di formazione per tecnico di mascalcia, curato dall’Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali.

Venti i detenuti coinvolti in questa formazione professionale che permetterà loro di conseguire un brevetto, titolo sportivo riconosciuto dal Coni. Un secondo corso è previsto per l’anno 2022.

“Questa significativa iniziativa, finanziata dall’amministrazione penitenziaria nell’ambito delle progettualità in atto volte alla promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti, si è resa possibile grazie alla disponibilità dell’ente, e alla preziosa collaborazione del personale dell’area educativa e di polizia penitenziaria dell’istituto”, sottolinea il direttore della casa circondariale di Como Fabrizio Rinaldi