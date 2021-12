La variante di Fino Mornasco, si farà. E anche presto. Ad annunciarlo, il presidente della provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca. Obiettivo: risolvere uno dei problemi più annosi per il territorio e cioè la viabilità.

L’opera- ha precisato il sindaco di Fino Mornasco Roberto Fornasiero- consentirà “un salto di qualità per la vita dei cittadini”. Una delle arterie più trafficate verrà così alleggerita dal flusso di auto, e il centro abitato riqualificato. Ha parlato di “grosso investimento per il territorio. Quel tratto di strada era complicato da un punto di vista viabilistico e la variante interessa tutta la bassa comasca” anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi che si è detto soddisfatto per quanto ottenuto dalla Provincia.

La variante (che sostituirà il tratto dell’ex Statale dei Giovi) costerà a Regione Lombardia 1 milione e 900mila euro e sarà suddivisa in due annualità. Dalla provincia di Como arriveranno 335mila euro e la stessa somma verrà devoluta anche dal Comune di Fino Mornasco.

“La provincia di Como sulla legge 9 (legge su cui sono state finanziate una serie di opere) è stata la più beneficiata. Aveva dei crediti e in Consiglio regionale avevamo motivo per farli valere. In questo anno e mezzo sono arrivati 350 milioni di euro per finanziare una serie di opere per il territorio – ha continuato Fermi- e questo è motivo di ulteriore soddisfazione”. Il contratto d’appalto dovrebbe essere firmato a marzo 2022 mentre il collaudo è previsto un anno dopo: a marzo 2023.