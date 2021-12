Atto vandalico di un gruppo no vax a Como. Ignoti hanno imbrattato i muri della scuola Castellini (via Giulini) con scritte deliranti. “I vax uccidono ragazzi salvatevi”, questo lo sconclusionato slogan dipinto in rosso sul muro dell’istituto.

I vandali hanno lasciato scritte simili anche sul selciato di fronte all’ingresso dell’ex ospedale Sant’Anna di via Napoleona, oggi centro vaccinale e poliambulatorio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili, che pare abbiano colpito anche altre zone della città.