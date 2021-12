Tamponi e festività natalizie, è corsa al test nelle farmacie e non solo. Code anche al Punto Tamponi di Como in via Napoleona. In una nota l’Asst lariana fa sapere che a “causa dell’elevato numero di persone è stato necessario sospendere il servizio dei tamponi in solvenza”. Decisione che sarà valida anche per domani.

Infine si ricorda che “l’accesso ai Punti Tampone non può avvenire in assenza di prenotazione e prescrizione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di famiglia ed inoltre rispettare rigorosamente il giorno dell’appuntamento; anticipare o posticipare la data, infatti, può alterare le tempistiche di tracciamento promosse dalle Ats”.