In regione, nelle ultime ore, è stato record di contagi Covid dall’inizio della pandemia. La Lombardia registra 12.913 nuovi positivi, il 6,2% a fronte di 205.847 tamponi effettuati. Oggi, in lieve diminuzione i ricoverati nelle terapie intensive, sono 162 (due in meno rispetto a ieri). Continuano invece ad aumentare quelli nei reparti ordinari: sono 1.408 (56 in più). Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 45, un numero che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 34.859.

In tutte le province lombarde si assiste a un aumento dei casi Covid. A Milano i positivi sono ormai oltre 5.500, a Como 593. Sondrio rimane sotto la soglia dei 200 casi. Numeri che creano timori nonostante “i dati sul monitoraggio settimanale confermino, anche per la prossima settimana, la zona bianca in Lombardia”. Ad annunciarlo, il presidente della Regione, Attilio Fontana.

“Anche nella nostra regione “ha poi aggiunto il governatore,” come previsto dalla norma che sarà inserita nel nuovo Decreto Legge che il Governo si appresta a varare, si dovrà usare la mascherina all’aperto“. Una buona notizia insomma, quella della zona bianca che bilancia quella meno positiva sulle nuove misure anti contagio. E la situazione epidemiologica in Regione, con il Natale alle porte, sembra ancora lontana da una stabilizzazione.

“I dati di questa settimana – spiega ancora il Governatore – registrano il tasso di occupazione dei posti letto in area medica ancora sotto il 15%, anche se, come in tutto il territorio nazionale, stiamo assistendo a una crescita importante dei contagi che ci spinge a tenere monitorata la situazione“.