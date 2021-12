Manca ormai davvero poco al Santo Natale, grazie alla prudenza e al rispetto delle regole – fa sapere la Diocesi di Como – è possibile vivere questo tempo liturgico nelle proprie comunità ma per gli anziani, gli ammalati, i fragili e le persone impossibilitate a uscire di casa c’è la possibilità di sentirsi uniti anche a distanza grazie alla diretta televisiva di Espansione tv e allo streaming online.

Le diverse parrocchie e comunità pastorali hanno predisposto un proprio calendario, mentre il vescovo, monsignor Oscar Cantoni, presiederà i riti in Cattedrale a partire dalla notte di Natale, il 24 dicembre. La messa sarà preceduta, a partire dalle 23.00 da un tempo di preghiera, al termine del quale ha inizio la Messa della Notte che sarà trasmessa in diretta da Espansione TV.

I riti presieduti dal vescovo monsignor Oscar Cantoni

Il giorno di Natale alle ore 10.00 si terrà la Santa Messa Pontificale con Benedizione Papale. Sono poi in programma altri tre appuntamenti religiosi molto sentiti e partecipati. Venerdì 31 dicembre, celebrazione dell’Eucarestia e canto del Te Deum; il primo gennaio la solennità della SS. Madre di Dio con la Santa Messa Pontificale in programma alle ore 17.00 sempre in Duomo; ed infine il 6 gennaio sempre in Cattedrale alle 17 durante la celebrazione eucaristica, appena dopo la proclamazione del Vangelo, è previsto il solenne Annuncio della Pasqua.