Presentato a Palazzo Cernezzi il progetto del nuovo lungolago cittadino: il verde con piante e alberi di specie diverse, una pista ciclopedonale e ancora intarsi nella pavimentazione in porfido che racconteranno la Naturalis Historia di Plinio, figura a cui la città renderà omaggio per le celebrazioni del 2023.

Il progetto da un milione di euro per gli arredi e il verde del nuovo lungolago di Como ha incassato nei giorni scorsi il via libera della Soprintendenza.



Insetti, fiori e animali marini sono i soggetti che saranno riproposti attraverso i mosaici lungo la passeggiata. Un monumento diffuso con partenza dai giardini a lago e fine in piazza Matteotti. Sessanta panchine con schienale andranno a sostituire le attuali sedute, avranno un design contemporaneo così da potersi adattare facilmente al contesto anche in visione futura.

Infine la parte relativa al verde: addio ai tigli che saranno sostituiti da aiuole pensili e altre piante. L’illuminazione sarà sia dall’alto che dal basso sfruttando la posizione delle aiuole lungo la passeggiata.

