La Lega di Serie B ha deciso al termine dell’assemblea con carattere d’urgenza convocata questa mattina per l’emergenza Covid, di rinviare l’ultima gara del girone di andata e la prima di quello di ritorno in programma il 26 e il 29 dicembre.

Pertanto le prossime due gare del Como contro la Cremonese (in trasferta) e il Crotone (in casa) non si disputeranno nelle date previste.