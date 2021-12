Nuova rotatoria tra le vie Per Cernobbio e Bellinzona nella zona di Villa Olmo. Via libera ai lavori a febbraio.

Il bando aggiudicato a una ditta di Roma e ora l’intenzione dell’amministrazione cittadina è partire il prima possibile con la realizzazione del nuovo rondò. A differenza di piazza San Rocco, per la nuova rotatoria di Villa Olmo non sarà predisposta nessuna sperimentazione, ma si partirà direttamente con gli interventi per la realizzazione definitiva dell’opera.

Si tratta di un’ opera molto attesa soprattutto sul fronte della sicurezza stradale visti i numerosi incidenti che si verificano ogni anno all’intersezione viabilistica.