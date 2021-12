Parcheggi nell’area ex Ticosa di Como, dopo una lunga serie di rinvii, lungaggini burocratiche, intoppi a cui sono seguiti annunci e poi un anno di pandemia, qualcosa finalmente si muove.

L’obiettivo del Comune è appaltare i lavori entro gennaio per poi poter procedere con gli interventi. Il progetto prevede la realizzazione di un centinaio di posti auto a raso che sorgeranno tra via Sant’Abbondio e l’ex tintostamperia. Il nuovo parcheggio comprenderà la porzione di area a ridosso dell’edificio della Santarella e una fila di posti a raso lungo il muro che delimita l’area della Ticosa.

Futuro dell’area

Intanto si attende ancora un progetto per ridare vita all’intera area che un tempo ospitava la tintostamperia Ticosa. Tante le idee e i piani presentati nel corso degli anni ma poi tutti naufragati. Da ultimo la volontà dell’amministrazione di spostare gli uffici di via Vittorio Emanuele nell’area dell’ex Ticosa.

Più concreta invece l’idea di trasformare l’edificio della Santarella in un polo culturale universitario. Diversi i contatti tra Palazzo Cernezzi e l’Università dell’Insubria per cercare soluzioni future per l’edificio.

Bonifica Ticosa

Infine sul fronte del completamento della bonifica dell’area, da Palazzo Cernezzi sono partite le lettere di invito per le opere di bonifica e smaltimento dei rifiuti alle società che hanno espresso la volontà di partecipare alla gara. Gli interventi riguardano la bonifica dell’ultima porzione di terreno che resta da ripulire, ossia la “cella 3”, l’area che si trova dietro all’edificio della Santarella. Se i tempi saranno rispettati si potrà arrivare ad affidare l’incarico nel mese di febbraio.