Nuove risorse per la protezione civile regionale. Via libera da Regione allo stanziamento di 35 milioni di euro per potenziare il sistema regionale e le funzioni di protezione civile.

“Il reperimento di risorse economiche è determinante per proseguire a migliorare il comparto regionale di Protezione civile – ha commentato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – Il riparto dei contributi approvato dal Consiglio è finalizzato all’erogazione di contributi per l’acquisto di nuovi mezzi e il potenziamento delle attrezzature delle Colonne Mobili regionali e provinciali”.