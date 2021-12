Pub trasformato in una discoteca senza autorizzazione. Intervento della polizia e della guardia di finanza nella notte e chiusura per cinque giorni del locale. I controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle norme anti contagio proseguono da settimane e saranno incrementati nei prossimi giorni, con l’entrata in vigore del decreto festività e le ulteriori restrizioni per arginare la crescita dei contagi.

La notte tra giovedì e venerdì, gli agenti della polizia di Stato e i militari delle fiamme gialle hanno effettuato un controllo al White Lounge di via Pasquale Paoli a Como. Il pub, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine era stato trasformato in una sala da ballo, con un centinaio di clienti che danzavano in pista, in gran parte senza mascherine e non distanziati. Una discoteca non autorizzata però, secondo le forze dell’ordine, che precisano come i gestori non disponessero della licenza per l’attività di sala da ballo. Un documento che viene concesso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo dopo dettagliati controlli specifici.

Gli appostamenti

I controlli sono scattati dopo numerose segnalazioni e precedenti appostamenti delle forze dell’ordine, che avrebbero accertato che la situazione si verificava da tempo. Il blitz della notte scorsa ha portato alla chiusura per cinque giorni del locale per gravi carenze sul rispetto delle norme anti contagio. Nonostante il controllo sul green pass operato all’ingresso dai buttafuori, regolarmente autorizzati, non erano rispettate altre norme su mascherine e distanziamento.

La guardia di finanza avrebbe accertato poi alcune irregolarità sui dipendenti, mentre sono in corso altri accertamenti in particolare su una uscita di sicurezza.

La stretta per le feste

Dopo la decisione del governo di chiudere le discoteche dal 27 dicembre al 31 gennaio, saranno intensificati i controlli nei locali del territorio provinciale.