Incidente nel pomeriggio di oggi a Tremezzina. Due persone sono state investite da un’auto mentre attraversavano la strada, sulla Regina. In un primo momento le condizioni in particolare di uno dei due pedoni sono apparse critiche ed è stato chiesto l’intervento anche dell’elisoccorso del 118.

Fortunatamente invece le ferite e i traumi riportati nell’impatto sono risultate meno gravi e i due investiti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Non sarebbero in condizioni serie. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio