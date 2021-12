Un 74enne è caduto sulla strada sottostante mentre passeggiava con la moglie in località Casniolo, a Livo. L’incidente risale al tardo pomeriggio di ieri. E’ stata la moglie ad allertare i soccorsi. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118 di Como. E’ stato portato in ospedale, in gravi condizioni.