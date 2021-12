Non ce l’ha fatta il 72enne caduto sulla strada sottostante mentre passeggiava con la moglie in località Casniolo, a Livo, a poca distanza dal centro abitato (qui l’articolo nel giorno della caduta). L’incidente risale al tardo pomeriggio del giorno di Natale. E’ stata la moglie ad allertare i soccorsi. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e l’elisoccorso del 118 di Como. E’ stato portato in ospedale a Gravedona, in gravi condizioni. Emidio Ardenghi, molto conosciuto sul territorio, non ce l’ha fatta è mancato nelle scorse ore.