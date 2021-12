La vignetta è già in vendita dall’inizio di dicembre, quest’anno è viola e serve a chi percorre le autostrade svizzere, frontalieri in primis. Invariato il prezzo: 40 franchi (poco più di 35 euro). Il tagliando è valido 14 mesi dall’inizio di dicembre e fino al 31 gennaio 2023 e dovrà essere regolarmente posizionato sul parabrezza dell’auto.

La vignetta può essere acquistata presso le stazioni di servizio, le autorimesse, gli uffici postali, doganali e della circolazione stradale, le agenzie del Touring Club Svizzero. In Italia possono essere comprate anche nelle sedi provinciali dell’Aci.



Chi viene sorpreso su un’autostrada senza vignetta o con un contrassegno applicato in modo non corretto rischia una multa salata.

La vignetta è valida solo se viene incollata direttamente sul parabrezza al posto di quella scaduta, che deve invece essere staccata per evitare che ostacoli la visibilità. Per le moto deve essere apposta in un punto dove sia visibile e non amovibile.

E’ vietato rimuoverla per poi riattaccarla sullo stesso o su un altro veicolo. Il contrassegno apposto in modo corretto attesta il pagamento.

La vignetta del 2021 resta in vigore fino alla fine di gennaio.