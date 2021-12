Nelle ultime 72 ore in Canton Ticino sono stati registrati 1.616 nuovi casi positivi al Covid-19 e tre decessi, per un totale da inizio pandemia di 1.042 vittime del virus da inizio pandemia. Il totale dei pazienti ricoverati è di 107. In cure intense ci sono invece 12 persone.

Il numero complessivo di dosi di vaccino somministrate è di 575.283, la percentuale di persone con vaccinazione completa raggiunge il 70.3%. la percentuale di persone con vaccinazione di richiamo è invece del 22.2%.