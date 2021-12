Sono 4.581 i nuovi positivi al Covid in Lombardia registrati nella giornata di domenica 26 dicembre, per un totale di 34.639 tamponi effettuati. Il tasso di positività è del 13,2%, in crescita rispetto a sabato quando si attestava al 7,8%. Aumentano i ricoveri ordinari di 38 unità, per un totale di 1.439 persone, e anche quelli relativi alla terapia intensiva (+2 per un totale di 178 persone).

In provincia di Como i nuovi casi positivi al coronavirus sono 373.

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 354.789 (1807)

Brescia: 129.834 (297)

Varese: 109.687 (630)

Monza e della Brianza: 100.046 (290)

Como: 72.163 (373)

Bergamo: 67.375 (441)

Pavia: 54.445 (199)

Mantova: 44.154 (68)

Cremona: 33.987 (85)

Lecco: 29.826 (59)

Lodi: 22.266 (60)