Ko per il Pool Libertas che non riesce a vincere il derby di Santo Stefano contro Brescia, finisce 3-0 al Centro Sportivo San Filippo. La squadra di serie A2 di pallavolo maschile è stata l’unica a scendere in campo a ridosso del Natale. La Tecnoteam di A2 donne si è fermata a causa del Covid. Stop anche per il Calcio Como: il turno del 26 con la Cremonese è stato posticipato a metà a gennaio, sempre a causa dell’emergenza sanitaria.

“Siamo partiti un po’ contratti nel primo set, e con un po’ di timore, e questo mi spiace – ha detto coach Matteo Battocchio a fine partita – Il secondo, invece, è stato punto a punto. Io devo solo fare tantissimi applausi a questi giocatori, e mi spiace perché quando hai delle opportunità per metterti in mostra, di mordere e dare tutto quello che hai devi sfruttarle, anche se ci sta andare in difficoltà. In alcuni casi ci siamo riusciti, mentre in altri un po’ meno”.