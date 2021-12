A fronte di 44.221 tamponi effettuati, sono 5.065 i nuovi positivi al Covid in Lombardia, pari all’11,4%.

Nelle strutture ospedaliere salgono di 100 pazienti i malati in reparto dove si trovano complessivamente 1.539 persone mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 7 in più, 187 in totale.

I decessi segnalati nell’ultimo bollettino della Regione sono 12, 34.952 le vittime del virus da inizio pandemia.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 44.221, totale complessivo: 24.046.523

– i nuovi casi positivi: 5.065

– in terapia intensiva: 187 (+7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.539 (+100)

– i decessi, totale complessivo: 34.952 (+12)

I nuovi casi divisi per provincia

Milano: 1.961 di cui 870 a Milano città;

Bergamo: 339;

Brescia: 653;

Como: 248;

Cremona: 109;

Lecco: 87;

Lodi: 113;

Mantova: 147;

Monza e Brianza: 347;

Pavia: 331;

Sondrio: 136;

Varese: 435.