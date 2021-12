Terza dose di vaccino anti Covid anche per i ragazzi di 16 e 17 anni e agli adolescenti fragili tra i 12 e i 15 anni, da oggi aperte le prenotazioni in Lombardia. La decisione era arrivata dopo il via libera del ministero della salute in cui si consiglia il richiamo per gli over 16 e per i 12-15enni “Con elevata fragilità”.

A ricordarlo sui suoi profili social è stata Letizia Moratti, vicepresidente della Regione e assessore al Welfare. “A partire da oggi, lunedì 27 dicembre, possono prenotare la #terzadose (#booster) di vaccino anti #Covi anche i cittadini appartenenti alla fascia di età 16-17 anni. Rimangono aperte le prenotazioni per tutti i cittadini over 18 e le categorie che potevano già accedere”.

