Allenamenti individuali per i giocatori del Como, almeno fino all’Epifania. Poi, con la speranza che il Covid non crei problemi, la preparazione riprenderà in gruppo in vista dell’impegno di sabato 15 gennaio contro la Cremonese.

La gara con i grigiorossi allo stadio Zini segnerà la chiusura del girone d’andata e la ripartenza del torneo. Il match doveva infatti andare in scena il giorno 26, ma la Lega di serie B ha deciso di bloccare il campionato. Una scelta fatta per l’aumento dei casi di Covid sia sul territorio nazionale, sia nelle singole squadre. Problematica che ha coinvolto anche il club lariano. Medesima sorte per il match con il Crotone, inizialmente programmato per domani, mercoledì 29 dicembre.

Nell’ultimo incontro disputato gli uomini di mister Giacomo Gattuso hanno pareggiato in casa 1-1 con la Reggina. QUI le parole del mister dopo la gara con la squadra calabrese.

In classifica il Como occupa l’undicesima posizione, con 25 punti, a tre lunghezze di distanza dalla zona playoff. La Cremonese è invece terza alle spalle di Pisa e Brescia. I grigiorossi sono allenati da un ex giocatore della formazione lariana, Fabio Pecchia. Il centrocampista militò nel Como nel torneo 2002-2003 in serie A, chiuso con la retrocessione fra i cadetti.

Calendario ridisegnato

La gara Cremonese-Como (19a giornata di andata) sarà disputata sabato 15 gennaio alle 14. Il turno si si aprirà venerdì 14 alle 20.30 con l’anticipo fra Ternana e Ascoli (ore 20.30).

Per Como-Crotone appuntamento sette giorni dopo allo stadio Sinigaglia alla stessa ora. Anche in questo caso è stato previsto un anticipo al venerdì. Sarà la partita fra Parma e Frosinone allo stadio Tardini, nella città emiliana, ancora alle 20.30.

A questo punto si attende la definizione degli altri match, che dovevano essere disputati in queste date e che sono stati giocoforza spostati. QUI la pagina della Lega serie B.