Trasferta lariana per Gerasimos Mitoglou, giocatore di calcio greco e fratello di Dinos, cestista dell’Armani Milano di basket. In Italia nel periodo natalizio, Mitoglou ne ha approfittato per una trasferta a Como: sul social Instragram ha pubblicato una sua immagine sul lungolago cittadino. Nato nell’ottobre del 1999, difensore centrale di ruolo, Gerasimos Mitoglou è nel giro della Nazionale maggiore ellenica e milita nell’Aek Atene (QUI la sua pagina Instagram).

La formazione della capitale greca in questo momento è al secondo posto nella Super League, che equivale alla nostra serie A. Al primo posto i biancorossi dell’Olimpiacos, che con 9 punti di vantaggio sono lanciati verso la conquista del titolo. Alle spalle dell’Aek, Paok Salonicco e Panathinaikos Atene. Di fatto sono queste le più famose formazioni del campionato greco, club che negli anni hanno spesso incrociato le formazioni italiani nelle coppe europee. Squadre ben note agli appassionati lariani di calcio.

Nessun incrocio di mercato



Una gita a titolo personale, quella di Mitoglou a Como. Il club di via Sinigaglia – a precisa domanda – ha infatti fatto sapere di non essere interessato all’ingaggio del giocatore. Gerasimos è tra l’altro figlio d’arte. Anche il padre Dimitris è stato un calciatore, pure difensore centrale.